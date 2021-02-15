Законопроект об отмене наказаний за ряд нарушений на митингах не обсуждался в ЕР

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Экспертно-консультативный совет фракции "Единая Россия" не рассматривал внесенный в Госдуму в понедельник членом фракции Андреем Барышевым законопроект, отменяющий ответственность за ряд нарушений на митингах. Такие инициативы, как правило, не получают поддержку. Об этом ТАСС сообщил первый замруководителя думских единороссов Андрей Исаев.

"Нет, не обсуждал, фракцию [Барышев] не уведомлял. Инициативы, которые так вносятся, мы, как правило, не поддерживаем", - сказал он.

В свою очередь первый зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член фракции единороссов Дмитрий Вяткин оценил перспективы законопроекта в нижней палате как нулевые.

"Сейчас таких инициатив будет много от разных наших коллег, потому что это год выборов [в Госдуму], основная нацеленность данных инициатив - привлечь внимание СМИ, создать некий шумовой эффект без каких-либо перспектив принятия", - отметил он. Ранее Вяткин выступил автором ряда инициатив, направленных на ужесточение правил проведения митингов. В частности, организаторов массовых акций обязали отчитываться о потраченных средствах, а журналистов, освещающих такие события, носить отличительный знак СМИ. Были конкретизированы критерии признания публичным мероприятием так называемых прогулок оппозиции и поочередного участия граждан в одиночном пикетировании, повышены административные штрафы за неподчинение полиции на митингах.

Источник ТАСС во фракции в свою очередь связал активность Барышева с его возможным грядущим переходом в партию "Яблоко".

О законопроекте

Законопроектом поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). В частности, депутат предлагает исключить ч. 5 и ч. 6 из статьи 20.2 кодекса, посвященной ответственности за нарушения на митингах. Так, предлагается отменить ответственность за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения, если это причинило вред здоровью граждан или имуществу, но не несет уголовно наказуемого деяния. Кроме того, из КоАП предлагается исключить статью 20.2.2, предусматривающую ответственность за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, которое повлекло нарушение общественного порядка.

Пакет документов при внесении не содержит официального отзыва правительства, необходимого в таких случаях.