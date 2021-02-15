Сервис Parler возобновляет работу

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Сервис микроблогов Parler, популярный среди сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, возобновляет работу с понедельника на новом сервере. Об этом заявил временный исполнительный директор владеющей соцсетью одноименной компании Марк Меклер, слова которого приводит газета New York Post.

"У Parler опытная команда, и уходить мы не собираемся. Когда нас отключили от интернета в январе те, кто хочет лишить голоса десятки миллионов американцев, мы пообещали сами себе, что вернемся даже сильнее, чем были. Мы добьемся процветания в качестве социальной сети, которая больше всех остальных ценит свободу слова, гражданский диалог и неприкосновенность частной жизни", - отметил он.

Глава компании уточнил, что работа сервиса возобновляется на серверах, которые не зависят от ведущих высокотехнологичных компаний, чтобы избежать повторения случившегося в январе. Тогда Parler располагался на серверах Amazon, прекратившей предоставлять соцсети свои услуги после штурма Капитолия сторонниками Трампа. В Amazon утверждали, что Parler не приняла тогда надлежащих мер для блокирования экстремистского контента.

Сайт Parler действительно возобновил работу в понедельник, однако зарегистрировать нового пользователя на нем пока не удается. Не вернулось приложение и в онлайн-магазины Apple и Google. Тем не менее, как утверждает Меклер, 20 млн прежних пользователей сервиса уже могут вновь начать общение в нем.