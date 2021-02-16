Эксперт: индивидуальный отдых стал трендом в развитии зимнего туризма в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Жители Амурской области стали чаще выбирать предложения туроператоров для индивидуального отдыха. Поездки небольшими компаниями особенно популярны у экстремалов - они готовы подняться в горы, переночевать в традиционном чуме, несмотря на 50-градусные морозы и отсутствие комфорта, сообщила во вторник ТАСС руководитель туристско-информационного центра региона Наталья Храмова.

"Мы отмечаем, что у туристов растет интерес к активному индивидуальному отдыху в отдаленных районах нашего региона. Люди стараются уйти подальше от цивилизации, изучить, исследовать новые территории. И их абсолютно не смущают дальние расстояния и холод", - сказала Храмова.

Представитель Благовещенской общественной организации "Федерация мультиспорта "Амурбайк" Роман Шабанов, который занимается развитием туристических маршрутов, считает, что походы малыми группами - это отголосок пандемии. Он уверен, что за время изоляции люди насиделись дома и теперь, с введением послаблений, хотят исследовать хотя бы родные просторы.

"На развитие туризма в регионе повлияла пандемия: люди стали человечнее, многие решили перезагрузиться, подготовить тело к похожим событиям. А, как известно, у тех, кто активен зимой, иммунитет намного выше", - отметил Шабанов.

Экстремальное восхождение на гору Брюс

Одним из крупных событий этого зимнего сезона Шабанов считает покорение горы Брюс в Селемджинском районе на севере Амурской области. Восхождение на высоту в 1,7 тыс. м состоялось в январе, когда температура на термометрах колебалась от 40 до 50 градусов мороза. В составе группы экстремалов была даже женщина, а этот факт, по словам общественника, всегда положительно влияет на решение потенциальных туристов: "Если в походе будет женщина, то отношение к нему иное: повышается спрос на туризм среди женщин, а у мужчин появляется уверенность: "Если женщина прошла, то и я пройду".

Участница экспедиции Наталья Черятникова рассказала, что долгое время сомневалась в адекватности идеи восхождения в таких суровых условиях. Смущала и перспектива ночевки в палатке. Но амбиции и интерес сыграли свою роль. Путь к вершине был непрост даже несмотря на то, что вариант ночевки в палатке заменили на зимовье.

Кроме Натальи и Романа в экспедиции участвовали еще трое экстремалов. Восхождение поделили на этапы: в первый день утрамбовывали снег на протяжении 13 км, проложив тропу, возвратились обратно в зимовье. А на следующий день уже по проторенной дороге шли на штурм, который продолжался 10 часов. Накануне старта экстремалам сказали, что, взобравшись на вершину, по ощущениям их ожидает космос.

"Мы предполагали, что будет физически сложно. Так оно и было. Но, достигнув вершины, мы не верили глазам своим: мы увидели солнце так близко, как не видели его никогда, на горизонте - перламутровое небо, под нами - пелена облаков, вокруг - невероятной чистоты снег, а внутри нас - адреналин. Действительно - космос", - поделилась впечатлениями Наталья.

Шабанов уверен, что для привлечения внимания к Брюсу, нужно еще "раскрутить" легенды из эвенкийского фольклора - этот народ живет в Селемджинском районе и знает местность как нельзя лучше. Так, перед восхождением экстремалов предупредили, что Брюс - место, где, по местным поверьям, обитает повелитель царства мертвых Хэргу, поэтому, чтобы его не разозлить, ссориться запрещено. "Если эвенки сами по маршруту установят какие-то тотемы, то это будет правильно. Процесс легендообразования и почитания злых духов будет способствовать развитию туризма", - сказал Шабанов.

Выходной на границе

Пешие походы выходного дня - еще один тренд в турбизнесе Приамурья. Предложение пройти по ранее не изведанным окрестностям приграничного региона действует для всех желающих. Группы от восьми человек набирают постоянно. Маршруты прокладывают и по пригороду Благовещенска, и по окрестностям ближайших сел - памятникам природы, уникальным местам, которые давно заброшены.

Новинка - маршрут вдоль российско-китайской границы по замерзшей реке Амур. Для желающих пройти два десятка километров за пограничной проволокой необходимо заранее оформить соответствующий пропуск в погрануправлении. В программе - "променад" вдоль колючей проволоки, фото у каменного утеса "чертов палец", который формой похож на руку с вытянутым указательным пальцем, а также поход у подножия отвесных скал, к которым летом настолько близко не подойти - мешает река.

"Портрет нашего туриста таков - 30 лет, образованный, состоявшийся, то есть с жизненным опытом за плечами, который в какой-то период жизни решил, что хватит сидеть дома, нужно получать удовольствие от походов", - заключил Шабанов.

Районы готовы к туристам

Туроператоры отмечают, что муниципалитеты в Амурской области все чаще проявляют инициативу и готовят предложения по развитию туризма на их территории: подыскивают интересные маршруты, налаживают отношения с бизнесом, прорабатывают логистику с туроператорами.

"Например, новое направление - посещение двух северных районов, Мазановского и Селемджинского, в рамках тура выходного дня. Есть возможность посетить Норский заповедник, в котором развито такое направление, как научный туризм - во время экскурсий здесь не только наблюдаешь за красотой природы, но и можешь познакомиться с явлениями природы, понаблюдать за животными с научной точки зрения, то есть в естественной среде обитания", - добавила Храмова.