Губернатор Нью-Йорка отрицает попытки скрыть число умерших после заражения коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти американского штата Нью-Йорк не пытались скрыть истинное число умерших после заражения новым коронавирусом в домах престарелых в прошлом году, но не раскрыли соответствующие данные так быстро, как следовало. Об этом заявил в понедельник губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции, которая транслировалась на его сайте.

"Обо всех смертях в домах престарелых и больницах всегда в полной мере и точно сообщалось публично", - сказал он. Губернатор признал, что властям штата следовало "предоставлять как можно больше информации как можно скорее". "Никаких оправданий. Я беру на себя ответственность за это", - добавил он.

"Мы допустили ошибку, создав вакуум", - пояснил Куомо. Он подчеркнул, что отсутствием информации воспользовались в своих интересах СМИ и политические оппоненты. По словам губернатора, являющегося демократом, задержка с публикацией сведений дала основания для распространения "теорий заговора".

На прошлой неделе республиканцы в законодательном собрании штата Нью-Йорк потребовали отставки Куомо. С критикой в его адрес выступили и некоторые демократы. Поводом для этого стало признание помощницы Куомо Мелиссы Дерозы в том, что аппарат губернатора препятствовал предоставлению указанных данных, когда они были запрошены в августе 2020 года законодателями.

Как рассказала Дероза членам законодательного собрания из числа демократов, аппарат Куомо опасался, что сведениями об умерших из-за заражения новым коронавирусом в домах престарелых может воспользоваться администрация Дональда Трампа, который в то время являлся президентом США. Окружение Куомо, по словам Дерозы, предполагало, что республиканцы могут использовать эти сведения для критики демократов перед президентскими выборами.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 27,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 486,3 тыс. человек. В Нью-Йорке первоначально сложилась более тяжелая ситуация, чем в любом другом штате США, однако позже ситуация стабилизировалась. В нем выявили более 1,5 млн случаев заражения, зафиксировано более 46 тыс. летальных исходов.