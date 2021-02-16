В Перу около 500 чиновников привились от коронавируса вне очереди

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 февраля. /ТАСС/. Около 500 человек, в том числе высокопоставленные чиновники, тайно привились от коронавирусной инфекции нового типа в Перу до того, как вакцина получила одобрение национального регулятора. Об этом на фоне разрастающегося скандала в республике сообщил в понедельник глава государства Франсиско Сагасти.

"Я и председатель совета министров возмущены и разочарованы, узнав, что 487 человек, многие из которых являются госслужащими, воспользовались служебным положением, чтобы привиться [от коронавируса] вакцинами Sinopharm, поставленными в дополнение к тем, что использовались в ходе клинических испытаний", - заявил перуанский лидер во время обращения к нации, транслировавшегося в Facebook. По мнению Сагасти, эти люди должны понести ответственность "перед правосудием или перед иными инстанциями".

Он также с сожалением отметил, что в списке, полученным властями из Университета Каэтано Эредия, на базе которого проводились национальные испытания препарата с участием 12 тыс. волонтеров, фигурируют имена бывших членов действующего переходного правительства республики. Как полагает Сагасти, они "нарушили свои обязательства госслужащих и злоупотребили доверием" руководства государства и правительства. Данный список, подчеркнул президент, будет передан в Генеральную прокуратуру страны и комиссию Минздрава по расследованию ситуации для дальнейшего реагирования.

"Исполнительная власть со своей стороны расстанется со всеми, кто замешан в этой печальной ситуации. Тем, кто не способен справляться с обязательствами государственных служащих, нет места в нашем правительстве", - подчеркнул Сагасти. Президент также заверил, что этот скандал не повлияет на процесс переговоров о поставках вакцин в республику и реализацию уже достигнутых договоренностей.

Накануне отстраненный в начале ноября от власти экс-президент Перу Мартин Вискарра признался, что он вместе с женой еще в октябре принял участие в национальных клинических испытаниях препарата китайской фармацевтической компании. Разразившийся вокруг этой ситуации скандал стоил кресел двум членам нынешнего временного правительства страны: своих портфелей лишились глава Минздрава Пилар Массетти, которая возглавляла ведомство в том числе в администрации Вискарры, и глава МИД Элизабет Астет Родригес. По утверждениям Сагасти, производитель безвозмездно поставил в Перу дополнительные дозы препарата, чтобы ими могли вакцинироваться представители органов власти.

Первая партия вакцины от коронавируса, состоящая из 300 тыс. доз препарата, поступила в Перу 7 февраля, а спустя два дня в стране стартовала прививочная кампания. В первую очередь власти вакцинируют медработников, затем планируется прививать людей из групп риска.