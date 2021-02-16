Из Кольцово вылетел первый после возобновления полетов прямой рейс Екатеринбург - Анталья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Первый после возобновления полетов прямой рейс авиакомпании Royal Flight по маршруту Екатеринбург - Анталья (Турция) вылетел из Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово во вторник.

28 января было принято решение об открытии полетов за рубеж из Екатеринбурга, приостановленных в марте из-за пандемии коронавируса.

"Из международного аэропорта Кольцово (управляется УК "Аэропорты Регионов") впервые после возобновления международного авиасообщения из Екатеринбурга начались полеты в Анталью. Чартерные рейсы на популярный турецкий курорт с 16 февраля выполняет авиакомпания Royal Flight по вторникам и пятницам. Первый рейс с полной загрузкой, со 192 пассажирами на борту, вылетел из Кольцово во вторник в 07:38 (05:38 мск) по местному времени", - сообщили в аэропорту.

Там добавили, что 19 февраля запланирован следующий вылет по данному направлению в 04:55, а с 23 февраля полеты запланированы еженедельно по вторникам и пятницам в 03:30 местного времени на самолете Boeing 737-800.

"Анталья - самое популярное зарубежное направление полетов из Екатеринбурга. По итогам 2019 года пассажиропоток на направлении превысил 687 тысяч человек. В 2020 году рейсы на турецкий курорт выполнялись до марта силами авиакомпаний Royal Flight и Red Wings", - рассказали в пресс-службе.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок. Пассажирам аэропорта доступны более 100 направлений полетов рейсами свыше 40 российских и международных авиакомпаний. С 1998 года является членом международного совета аэропортов ACI (Airports Council International).