Производитель вакцины "Спутник V" подал заявку на ее регистрацию в ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 16 февраля. /ТАСС/. Производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V" подал заявку на ее регистрацию в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщило во вторник Министерство здравоохранения ЮАР.

"Соответствующая документация получена Южноафриканским управлением по регулированию медицинских средств (SAHPRA)", - цитирует ведомство местный телеканал ENCA. Подчеркивается, что медицинские власти ЮАР находятся в "постоянном взаимодействии" с производителями российской вакцины "Спутник V".

На минувшей неделе министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе заявил, что ЮАР заинтересована в получении "Спутника V".

На текущий день в ЮАР насчитывается наибольшее число инфицированных и умерших в связи с коронавирусом среди всех стран Африки - 1 491 807 и 47 899 соответственно. В конце текущей недели власти намерены начать вакцинацию медицинского персонала от COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson.

Ранее во вторник газета The Economic Times сообщила, что власти ЮАР намерены вернуть Индии 1 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, которые были поставлены в начале февраля. Испытания препарата в южноафриканском университете Витватерсранда и в Оксфордском университете показали, что он обеспечивает лишь минимальную защиту от заболеваний, вызванных преобладающим в ЮАР штаммом коронавируса 501Y.V2, в легкой и умеренной формах.