В Подмосковье за сутки выявили 643 заразившихся коронавирусом. Это минимум с 7 ноября

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Московской области составило за сутки 643. Это минимальный показатель с 7 ноября, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Всего в регионе выявили 206 475 заболевших.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 1 082 инфицированных, всего с начала пандемии в городе заразились 355 278 человек.

За сутки в Московской области выздоровели 864 человека, всего вылечились 168 010 с начала пандемии. Скончались за сутки 32 человека, всего умерли 4 297. В настоящее время болеют 34 168 человек.

В Санкт-Петербурге за сутки выздоровел 2 931 человек, всего вылечились 272 134. Число летальных исходов за сутки составило 48 человек, всего умерли 10 560. В настоящее время болеют 72 584.