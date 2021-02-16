В Москве за сутки выявили 1 409 заразившихся коронавирусом. Это минимум с 24 сентября

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 409, это минимальный показатель с 24 сентября. Всего в столице с начала пандемии выявили 959 405 инфицированных, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,15%. Днем ранее было выявлено 1 818 заболевших.

В столице за сутки от инфекции умерли 60 пациентов, всего зарегистрировано 14 464 летальных исхода.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 2 062 пациента. За все время выздоровели 873 898 человек. В настоящее время в столице болеют 71 043 человека.