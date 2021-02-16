В Петербурге пропускная способность пунктов вакцинации выросла вдвое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Пункты вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге вдвое увеличили мощность с момента начала прививочной кампании, каждый из них пропускает порядка 100 человек в день. Об этом сообщил во вторник председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

"Пропускная способность каждого из 121 пункта - порядка 100 вакцинаций в течение дня. Рабочий день состоит из двух смен. Начинали мы буквально 4 недели назад, когда началась массовая вакцинация, с цифр порядка 50 инъекций в течение дня, поэтому за прошедший период нарастили в среднем мощность каждого пункта в два раза", - сказал глава комитета здравоохранения на заседании городского правительства.

Он сообщил, что в Санкт-Петербурге порядка 170 тыс. человек вакцинировали первым компонентом, закончили вакцинацию порядка 38 тыс. жителей. Количество пунктов вакцинации в Санкт-Петербурге, по его словам, в скором времени достигнет 146.

"То количество пунктов, которые запланированы к открытию, плюс мобильные формы, которые обеспечивают вакцинацию пожилых пациентов, находящихся в домах, где оказывается социальная стационарная помощь, обеспечат шаговую доступность для всех жителей", - добавил Лисовец.