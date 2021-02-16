Клишас поддержал законопроект об уголовном проступке

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал законопроект о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК и УПК) РФ понятия "уголовный проступок" и заявил, что комитет подготовит подробный отзыв после поступления текста инициативы в верхнюю палату.

"Оцениваю законодательную инициативу Верховного суда положительно. Наш комитет детально рассмотрит законопроект после его поступления в Совет Федерации и даст подробный отзыв", - сказал Клишас журналистам во вторник.

По его словам, в связи с освобождением от уголовного наказания гражданин не будет иметь судимости (однако факт уголовного преследования при этом будет иметь место), но обязан будет возместить ущерб и отбыть меры уголовно-правового характера. "По сути то же самое уголовное наказание. Наказание за уголовный проступок не повлечет судимости и соответствующих правовых последствий, которые с ней связаны. Кроме того, введение подобного инструментария в целом приведет к упрощению рассмотрения преступлений по ряду составов Уголовного кодекса", - отметил сенатор.

Клишас обратил внимание, что концепция о том, что "закон должен быть гуманен к тем, кто оступился", неоднократно находила отражение и в позиции президента РФ. "Законопроект говорит о стремлении государства дать второй шанс людям, которые совершили преступление впервые, но готовы исправляться. Принятие законопроекта затронет большое число нарушителей, которые совершили наименее общественно опасные деяния", - заключил он.

Верховный суд РФ в понедельник внес в Госдуму законопроект о введении в УК и УПК РФ понятия "уголовный проступок", к нему будут относиться 112 составов преступлений. Текст размещен в думской электронной базе. Согласно законопроекту, уголовным проступком признается "совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы", за исключением некоторых преступлений.