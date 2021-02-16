КПРФ внесла проект парламентского запроса в ГП по делу сына экс-главы Иркутской области

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым подготовила проект парламентского запроса генпрокурору РФ Игорю Краснову - коммунисты просят представить ответ на доводы защиты сына экс-губернатора Иркутской области, депутата местного заксобрания от КПРФ Андрея Левченко, обвиняемого в мошенничестве. Проект постановления размещен во вторник в думской электронной базе данных.

"По мнению адвокатов Андрея Левченко, а также депутатов фракции КПРФ в Государственной думе, <...> при расследовании уголовного дела и избрании в отношении обвиняемого меры пресечения органы следствия совершили явные нарушения закона", - утверждают авторы проекта запроса. Они также отмечают наличие "суждений, что уголовное дело возбуждено и расследуется не столько в отношении Андрея Левченко, сколько в отношении его отца - Сергея Левченко, экс-губернатора Иркутской области, первого секретаря Иркутского обкома КПРФ".

Госдума может поддержать или отклонить проект постановления о направлении парламентского запроса. В заключении правового управления Госдумы отмечается, что законодательство не допускает вмешательства депутатов в оперативно-разыскную, уголовно-процессуальную деятельность органов дознания, следователей и судебную деятельность.

Ранее срок содержания под стражей Андрею Левченко был продлен до 20 февраля. Уголовное дело было возбуждено в феврале 2019 года. Обвинение по нему было предъявлено директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку, он содержится под домашним арестом и признал вину. По данным следствия, Левченко фактически осуществлял оперативное руководство ООО "Звезда". Он был задержан в рамках дела о хищении денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

По данным СК, Хамуляк в октябре 2017 года предоставил Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт. Совместно с Левченко Хамуляк заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму свыше 167 млн рублей. После этого они создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена на сумму свыше 319,6 млн рублей, в результате Иркутской области был причинен ущерб в размере более 185 млн рублей, считает следствие.