Песков: Путину докладывают обо всех основных публикациях по делу Сафронова

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин получает информацию обо всех основных публикациях по делу бывшего журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, все основные публикации по этой теме, как и все основные публикации по общественно-политической повестке дня, президенту ежедневно докладываются. Они ложатся ему на стол. Может быть, у президента не всегда есть время досконально их изучать по объективным причинам, но это все доступно президенту", - сказал Песков.

Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В его отношении возбуждено дело о госизмене, вину он не признает. Он был арестован, Лефортовский суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей до 7 марта 2021 года.

По версии ФСБ, Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Следователь ФСБ заявлял, что дело не связано с журналистской деятельностью обвиняемого.