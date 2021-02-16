Госдума снимает возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении президентский законопроект, снимающий возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства.

"На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет", - говорится в тексте.

Согласно действующей редакции закона о государственной гражданской службе, предельный возраст пребывания на ней составляет 65 лет. При этом гражданскому служащему, достигшему его и замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет. Как указывается в пояснительной записке, в отдельных случаях возникает необходимость продления срока госслужбы "наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям" и после достижения ими 70-летнего возраста.

В связи с этим законопроектом предусмотрено, что "в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы" возрастное ограничение не применяется для госслужащих, "замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации".

Законопроект ранее получил поддержку правительства РФ и профильного комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Правовое управление нижней палаты также не имеет замечаний к документу.