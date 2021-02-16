Врио главы Хабаровского края предложил включить программу сохранения Амура в нацпроект

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Отдельная программа по сохранению реки Амур, аналогичная тем, что уже существуют для Волги и Байкала, но предусматривающая сотрудничество с Китаем, могла бы быть включена в нацпроект "Экология". Соответствующее предложение на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным высказал во вторник врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Один из вопросов - это включение реки Амур в нацпроект "Экология". Мы предлагаем отдельным федеральным проектом, как и сохранение реки Волги и Байкала, готовить план мероприятий по Амуру. В первую очередь они [экологические сложности] связаны с паводковой ситуацией, во вторую очередь - с загрязнением, в том числе промышленными предприятиями, ну и, конечно, требует восстановления стадо рыбы, потому что очень много людей заняты в сфере рыболовства. Поэтому мы сформулировали предложения и правительству Российской Федерации, и на ваше имя, подготовить такой федеральный проект по Амуру", - сказал Дегтярев.

Путин, комментируя инициативу, назвал ее делом "важным, нужным и в высшей степени благородным". Упомянув о проектах по сохранению Волги и Байкала, президент заметил, что "там почти все понятно, в том числе и источники загрязнения". Он также поинтересовался, как обстоят с этим дела в случае с Амуром.

Врио губернатора Хабаровского края ответил, что источники загрязнения реки находятся не только на территории России. "Поэтому предлагаем сделать этот проект трансграничным вместе с нашими соседями, потому что источники есть и в Китайской Народной Республике", - добавил Дегтярев.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.