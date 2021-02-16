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Вакцинация от коронавируса в России

В Твери 96-летний участник Ржевской битвы сделал прививку от коронавируса

Иван Кладкевич отметил, что от каждого человека зависит, насколько быстро справится страна с коронавирусной инфекцией

ТАСС, 16 февраля. Ветеран Великой Отечественной войны, участник Ржевской битвы 96-летний Иван Кладкевич, во вторник прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

"16 февраля прививку от коронавирусной инфекции сделал участник Ржевской битвы, почетный гражданин Тверской области Иван Евгеньевич Кладкевич. В августе 2020 года Иван Евгеньевич отметил 96-летие. Вакцинацию ветеран прошел в прививочном кабинете областной клинической больницы", - говорится в сообщении.

Фронтовик отметил, что от каждого человека зависит, насколько быстро справится страна с коронавирусной инфекцией. "Я пришел на вакцинацию без всякого страха. От этой "чумы" надо спасаться", - сказал Кладкевич.

Ранее прививку от коронавируса также сделали некоторые ветераны Великой Отечественной войны, в том числе 95-летний фронтовик Иван Афанасьев. "Всего в Тверской области прививку от коронавируса сделали 33 734 человека - это 70,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 15 февраля, прививку сделали 1415 человек", - отметили в пресс-службе.

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РоссияТверская областьВакцинация от коронавируса в России
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