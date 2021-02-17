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Пандемия COVID-19

В Японии заявили, что страна обеспечена шприцами для первого этапа вакцинации

Как отметил министр Таро Коно, в настоящее время власти работают для формирования необходимых запасов

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Японии сформировали достаточные запасы специализированных шприцев для проведения в стране первого этапа вакцинации от нового коронавируса препаратом американской фармацевтической компании Pfizer, который охватит 40 тыс. местных медицинских работников. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно.

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"Правительство считает эту вакцину крайне ценной и работает над сбором специализированных шприцев, которые позволят извлекать из флаконов с препаратом дозу на шесть инъекцией. Сейчас мы упорно трудимся для формирования необходимых запасов, однако страна уже обеспечена достаточным количеством этих шприцев, чтобы дважды привить 40 тыс. человек", - подчеркнул Коно.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что японским медикам придется выбросить часть вакцины, если они будут пользоваться обычными шприцами, которые позволяют выкачать из флакона лишь пять доз вакцины.

Вакцинация в Японии начнется 17 февраля. С 1 апреля ожидается наступление ее второго этапа, когда будут привиты около 36 млн человек старше 65 лет. Затем кампания распространится на 8,2 млн жителей Японии с хроническими заболеваниями, и только к маю вакцины смогут получить остальные категории граждан. В прошлом году Япония подписала соглашения о поставке вакцин от коронавируса с Pfizer, а также с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской биотехнологической фирмой Moderna.

Теги
ЯпонияКоно, ТароПандемия COVID-19
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