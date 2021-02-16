Суд в Нидерландах постановил отменить комендантский час

ГААГА, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство Нидерландов должно отменить комендантский час, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее решение вынес во вторник окружной суд Гааги.

Как отметил судья, комендантский час серьезно нарушает права на свободу передвижения и личную жизнь граждан. Решение о введении такой меры, по его словам, должно приниматься очень осторожно, однако правительство сделало это на основе недавно принятого специального закона без официального одобрения со стороны нижней и верхней палат парламента. По мнению судьи, получить такое одобрение было необходимо.

Данный иск был подан фондом "Правда о вирусе", который считает, что коронавирус не представляет такой серьезной опасности, как это преподносится властями и ведущими средствами массовой информации.

Министерство безопасности и юстиции Нидерландов сообщило, что изучает судебное решение, отказавшись от дальнейших комментариев.

Реакция правительства

Правительство Нидерландов позднее заявило, что намерено подать апелляцию на решение об отмене комендантского часа, сообщило Информационное агентство Нидерландов.

По его данным, власти хотят подать апелляцию и обратились в суд со срочным ходатайством оставить в силе комендантский час до тех пор, пока не будет принято окончательное решение. Рассмотрение обращения запланировано на 16:00 по местному времени (18:00 мск).

О ситуации в стране

Первый случай инфицирования коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 1 млн человек. Свыше 14,8 тыс. инфицированных умерли. Для предотвращения распространения заболевания с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин. А с 23 января вступил в силу комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30 (с 23:00 до 06:30 мск).