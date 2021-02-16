Фонд ЖКХ выделит почти 33 млн рублей на замену лифтов в многоэтажках Тулы в 2021 году

ТУЛА, 16 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров во вторник в Туле подписали соглашение, согласно которому регион получит финансовую поддержку на замену лифтов. Около 33 млн рублей на эти цели будет выделено в 2021 году в рамках программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах, сообщила пресс-служба облправительства.

"Тульская область одной из первых представила в Фонд заявку на такую поддержку и получит от Фонда 32,8 млн рублей для замены в 2021 году 50 лифтов в 12 домах в Туле. Работы будут выполнены за счет средств федерального бюджета и Фонда без привлечения средств граждан", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Подписание соглашения о предоставлении региону финансовой поддержки на капремонт общего имущества в многоквартирных домах состоялось в рамках рабочей поездки гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина в Тульскую область.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах реализуется в Тульской области с 2014 года, до 2046 года, по данным пресс-службы, планируется отремонтировать 10 844 многоквартирных дома, по этому показателю область занимает пятое место в Центральном федеральном округе. За прошедшие шесть лет различные виды работ выполнены почти в половине домов, включенных в программу, суммарный объем ее финансирования составил 7,5 млрд рублей.

С 2018 года по поручению губернатора Алексея Дюмина началась работа по замене лифтов, за два года заменено 333 подъемника в 99 многоквартирных домах, еще 191 лифт поменяли в 2020 году. Основной источник финансирования программы - средства собственников, уплачиваемые в виде взносов на капитальный ремонт. Также в 2020 году областному фонду капремонта предоставлялась господдержка из бюджета региона.