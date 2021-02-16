При Минобрнауки создали совет по проблемам оплаты труда научных сотрудников

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. При Министерстве науки и высшего образования (Минобрнауки) России создали Совет директоров научных организаций, который займется совершенствованием механизмов оплаты труда научных сотрудников. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства.

"Совет директоров призван обеспечить прозрачность коммуникации Министерства с научным сообществом. Одна из первостепенных задач нового консультативного органа - выработка предложений по совершенствованию механизмов системы оплаты труда научных сотрудников", - сказал глава министерства Валерий Фальков, слова которого приводят в сообщении.

Совет, работу которого возглавил Фальков, приступил к работе по подготовке предложений в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы участия подведомственных организаций в госпрограммах, программах и проектах институтов развития, компаний с государственным участием.

Совет охватывает все субъекты РФ и состоит из четырех территориальных советов директоров подведомственных научных организаций: Дальневосточный, Сибирский, Уральский и Центральный. При этом в составе Центрального территориального совета руководители научно-исследовательских институтов (НИИ) будут разделены на пять секций в соответствии с федеральными округами: Поволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский и Южный.

"Убежден, что, привлекая к этой работе руководителей научных организаций из разных регионов РФ, нам удастся учесть интересы всех представителей научного сообщества страны и выстроить продуктивный диалог между учеными и теми, кто обеспечивает организацию рабочей площадки на местах", - добавил Фальков.

Ситуация с зарплатами ученых в России

Восьмого февраля на заседании совета по науке и образованию старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина сообщила президенту России Владимиру Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей.

Президент поручил разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что министерство начало проверку ситуации с зарплатой Проскуриной. СК и прокуратура также начали проверку.