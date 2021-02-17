В Японии начинается вакцинация от коронавируса

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Японии приступают в среду к вакцинации населения от нового коронавируса. Несмотря на отставание от других развитых стран, японское правительство не намерено сразу начинать массово прививать жителей, а собирается разделить этот процесс на несколько этапов.

Как сообщил 16 февраля министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно, на первом этапе в Японии будут привиты 40 тыс. медицинских работников. При этом вторая доза будет введена им спустя три недели после первой. Кроме того, для контроля над безопасностью вакцинации половина медработников будет вести дневник наблюдений за своим состоянием на протяжении семи недель с первой инъекции.

Затем наступит второй этап, который затронет жителей страны старше 65 лет. В Японии их насчитывается около 36 млн человек. Однако в настоящий момент правительство не готово назвать точную дату начала этой стадии, поскольку работа по формированию необходимого для нее запаса вакцин все еще продолжается. На данный момент ожидается, что вторая фаза вакцинации стартует не ранее 1 апреля, а завершить ее власти планируют за два месяца и три недели. Лишь к маю вакцины будут доступны для остальных категорий граждан.

Первые поставки

В прошлом году Япония подписала соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом Pfizer - BioNTech на поставку препаратов от COVID-19. 21 января японский премьер-министр Ёсихидэ Суга объявил, что в общей сложности страна рассчитывает получить 310 млн доз вакцины.

14 февраля Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило использование вакцины Pfizer на территории страны. 5 февраля соответствующую заявку подала и AstraZeneca, благодаря чему число одобренных вакцин в Японии может вскоре увеличиться.

Самолет с первой партией вакцин Pfizer из Бельгии приземлился в токийском аэропорту Нарита 12 февраля. Объем этой партии составил 400 тыс. доз. После прибытия в Японию вакцины, для хранения которых необходимы морозильные камеры, поддерживающие температуру ниже минус 75 градусов, были переданы местным властям. Ожидается, что самолет со второй партией приземлится в стране на следующей неделе, при этом правительство Японии планирует обеспечить морозильными камерами около 1,5 тыс. медучреждений к концу февраля.

Подготовка к вакцинации

Усилия правительства по проведению вакцинации по большей части соответствуют желаниям жителей страны. Как следует из опроса, проведенного агентством Киодо 14 февраля, 63,1% респондентов хотели бы привиться от коронавируса, тогда как 27,4% заявили, что предпочли бы не вакцинироваться.

Мужчины оказались более благосклонны к идее вакцинации: среди японцев в возрасте старше 60 лет 72% респондентов выразили готовность сделать инъекцию. При этом только 49,5% женщин в возрасте от 40 до 60 лет сказали, что намерены привиться от коронавируса, тогда как 40,9% женщин в этой же возрастной группе заявили, что не планируют делать этого.

Кроме того, согласно опубликованному 15 февраля исследованию газеты The Asahi, 71% японцев положительно оценивает принимаемые правительством страны меры по организации вакцинации населения. 26% опрошенных не одобрили работу властей в этом направлении.

Ситуация в стране

Тем не менее затяжная подготовка правительства к вакцинации вызвала критику со стороны ряда оппозиционных политиков, которые возложили на кабмин ответственность за рост числа заразившихся в Японии. Эпидемическая ситуация в стране стала резко ухудшаться с ноября прошлого года, а в декабре начали регулярно обновляться антирекорды суточного прироста числа инфицированных, умерших и пациентов с тяжелым течением болезни. В январе распространение инфекции достигло взрывных темпов. По последним данным, за все время эпидемии коронавирусом на территории Японии заразились свыше 418 тыс. человек, более 7 тыс. умерли.

В связи с этим 2 февраля Суга еще на месяц продлил режим ЧС в десяти префектурах страны. Среди них Токио, прилегающие Канагава, Сайтама и Тиба, западные Осака, Хёго, Киото, центральные Гифу и Айти, юго-западная Фукуока. В общей сложности в этих районах проживают порядка 70 млн человек, что составляет более половины населения Японии.

В последние недели распространение коронавируса в стране начало замедляться: число выявляемых за сутки случаев заражения опустилось сперва ниже отметки в 2 тыс., а затем ниже отметки в 1 тыс. Власти надеются, что начало вакцинации в Японии позволит окончательно переломить ситуацию.