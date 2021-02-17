США призвали к активным действиям для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола в Африке

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Власти США во вторник призвали мировое сообщество к быстрым и эффективным действиям для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола в Африке.

"Инфекционные заболевания представляют собой транснациональную угрозу здоровью [населения] и национальной безопасности. Пока мир переживает продолжающуюся пандемию, Эбола вновь появилась одновременно в Центральной и Западной Африке. <...> Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы быстро, эффективно и с [использованием] соответствующих ресурсов отреагировать и остановить эти вспышки, прежде чем они перерастут в крупномасштабные эпидемии", - говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что президент США Джо Байден был проинформирован о ситуации с лихорадкой Эбола в странах Африки. Псаки подчеркнула, что американская администрация в борьбе со вспышками этого заболевания намерена работать с властями пострадавших стран, со Всемирной организацией здравоохранения, Африканским союзом и Африканскими центрами по контролю и профилактике заболеваний.

По словам пресс-секретаря Белого дома, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее во вторник сообщил послам Гвинеи, Демократической Республике Конго (ДРК), Либерии и Сьерра-Леоне о готовности США к совместной работе с правительствами пострадавших и соседних с ними стран. "США готовы сделать все возможное, чтобы обеспечить глобальные активные ответные меры и остановить эти вспышки", - подытожила Псаки.

На востоке ДРК с 1 февраля в районе города Бутембо были выявлены четверо инфицированных Эболой. Двое из них умерли. 14 февраля правительство Гвинеи объявило о начале на юго-востоке страны эпидемии лихорадки Эбола. Согласно официальным данным, первый случай заболевания, вызываемого вирусом Эбола, произошел на территории префектуры Нзерекоре в городе Гуеке у медсестры, которая умерла 28 января.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.