В Великобритании выписали первые штрафы за попытки избежать карантина в гостиницах

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Четыре человека, прибывшие в понедельник в Великобританию из-за рубежа, были оштрафованы на £10 тыс. (более 1 млн рублей) каждый за попытку избежать десятидневного карантина в гостинице за свой счет. Об этом сообщил во вторник журналистам замглавы полицейского управления графства Уэст-Мидлендс Крис Тодд.

"В первый день действия новых правил [в аэропорт Манчестера] прибыли шесть пассажиров, которые сообщили о посещении стран из "красного списка" и были сопровождены в карантинную гостиницу. Было установлено, что еще четыре пассажира прибыли [в Бирмингем] из стран, входящих в "красный список", не сообщив об этом, - сказал Тодд, слова которого цитирует телеканал Sky News. - Как оказалось, есть те, кто пытаются скрывать свои маршруты, однако данная попытка оказалась неудачной. Нарушители были вычислены и получили штрафы в размере £10 тыс.".

С 15 февраля все прибывающие в Великобританию из 33 определенных британскими властями стран "повышенного риска" должны провести за свой счет полторы недели в гостиницах. В так называемый красный список входят ОАЭ, Португалия, ЮАР и ряд других стран Южной и Центральной Африки, все государства Южной Америки. Цель меры - снизить риск завоза в страну новых и потенциально более опасных генетических вариантов коронавируса. Власти предупреждают, что в случае необходимости список будет оперативно расширен.

Проживание в отеле вместе с питанием и обязательным двукратным тестированием на коронавирус обходится в £1 750 (180 тыс. рублей) на человека. Положительный результат анализа означает продление карантина и дополнительные расходы в размере от £300 до £1 200 (от 31 до 123 тыс. рублей). Лицам, скрывшим от властей информацию о посещении государств из "красного" списка, грозит штраф до £10 тыс. (1 млн рублей) и тюремное заключение сроком до 10 лет.

Правила въезда в Великобританию с понедельника были ужесточены также для тех, кто не посещал страны, входящие в категорию "повышенного риска". Всем приезжающим в королевство теперь нужно сдавать в общей сложности три теста на заражение вирусом: не позднее, чем за 72 часа до прибытия, на второй, а также на восьмой день после него. За отсутствие теста по прилете грозит штраф £1 тыс. (102 тыс. рублей). Тем, кто не сделал повторные анализы, придется заплатить уже £2 тыс. (204 тыс. рублей), а также провести дополнительные две недели в карантине. С 18 января все прибывающие в страну должны соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней.