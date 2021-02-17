СМИ: Хорватия может получить вакцину "Спутник V" до ее одобрения в ЕС

ЗАГРЕБ, 17 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" может поступить в Хорватию до ее регистрации Европейским агентством лекарственных средств. Об этом сообщила во вторник национальная газета Jutarnji list.

По данным издания, которое ссылается на близкие к премьер-министру страны Андрею Пленковичу источники из правящей партии "Хорватское демократическое содружество" (ХДС), в течение следующих нескольких недель в страну может прибыть солидная партия российской вакцины. При этом национальная газета отмечает, что план властей Хорватии состоит в том, чтобы страна получила вакцину производства РФ до ее одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств. Однако вакцинация "Спутником V", по всей видимости, начнется сразу после регистрации российского препарата в ЕС.

"Хорватия защищает свои интересы, и важно, что мы получим [российскую] вакцину до того, как Европейское агентство лекарственных средств одобрит ее, поскольку тогда мы не будем зависеть от распределения внутри ЕС, а [будем] сами по себе, что является нашим правом, - отметил неназванный источник издания. - А после этого мы, строго соблюдая правила, начнем вакцинацию. Таким образом, мы не нарушаем ни одного правила ЕС".