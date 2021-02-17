СМИ: эксперты в Гонконге рекомендовали одобрить использование вакцины Sinovac

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 февраля. /ТАСС/. Группа правительственных экспертов в Гонконге постановила рекомендовать властям этого специального административного района КНР использование китайской вакцины Sinovac. Об этом сообщает в среду газета The Standard .

Соответствующее решение до сих пор откладывалось в связи с запросом о получении дополнительной информации от ее производителя. Разработчик в итоге уточнил, что эффективность препарата в ходе последних клинических испытаниях достигала 62,3%, а перерыв между двумя дозами должен составлять 28 дней.

С учетом этих сведений, комиссия гонконгских экспертов рекомендовала властям экстренное использование данной вакцины, несмотря на то, что результаты третьей фазы ее клинических исследований еще не были опубликованы в медицинских журналах. Поясняя это решение, декан медицинского факультата Университета Гонконга Уоллас Лау подчеркнул, что "преимущества препарата перевешивают риски".

Рекомендации направлены секретарю (министру) по делам продовольствия и здравоохранения Софии Чэнь, которая должна будет принять окончательное решение. В то же время не ясно, когда может поступить первая партия данного препарата.

В настоящее время местные власти официально одобрили использование вакцины от германской компании BioNTech, партнером которой на рынке КНР выступает китайская Fosun Pharma. Ее поставки начнутся с конца февраля. Помимо этого планируется заказать еще 7,5 млн доз препарата от компании AstraZeneca.

Запуск программы вакцинации планируется в марте, она будет бесплатной и добровольной. За последние сутки в мегаполисе было выявлено всего восемь новых случаев коронавируса. С четверга в Гонконге впервые за три месяца смягчают ограничительные меры, введенные из-за пандемии.