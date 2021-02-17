Байден оговорился и заявил, что детей любит больше, чем людей

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во вторник допустил оговорку, заявив, что детей он любит больше чем людей. Такое "признание" американский лидер сделал, выступая на встрече с общественностью в Милуоки (штат Висконсин).

Выйдя на сцену, Байден поприветствовал модератора беседы - ведущего телекомпании CNN Андерсона Купера. "Рад тебя видеть, как дела? - обратился он к Куперу. - Понятно, что ты бы сейчас предпочел быть дома и проводить время с ребенком, а не здесь со мной".

Ведущий, который в апреле прошлого года стал отцом, согласился с Байденом. "Да, ему уже девять с половиной месяцев", - ответил Купер. "Отлично тебя понимаю. Все знают, что дети мне нравятся больше, чем люди", - сказал президент США, отметив, что, несмотря на работу, старается уделять время своим внукам.

Ранее 78-летний Байден неоднократно допускал в своей речи разного рода оговорки и неточности. Бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании часто критиковал его по этой причине.