Дума разрешила приостанавливать работу юрлиц за повторные нарушения противопожарных норм

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект, позволяющий приостанавливать работу юридических лиц в случае повторных нарушений правил противопожарной безопасности.

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Согласно документу, повторное нарушение требований противопожарной безопасности на объекте, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, влечет за собой штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 40 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток, а для юридических лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей или также приостановление работы на срок до 30 суток.

Речь идет о таких нарушениях, как "необеспечение работоспособности и исправности" источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты либо несоответствие эвакуационных путей и эвакуационных выходов установленным требованиям. Приостановка работы должна подтолкнуть юридические лица не только к выявлению, но и к устранению нарушений.

Также вводится административная ответственность для индивидуальных предпринимателей в виде штрафа от 50 тыс. до 60 тыс. рублей или приостановления деятельности на срок до 30 суток за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее пожар и уничтожение, повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека. Для юридических лиц предусмотрено наказание в виде приостановления работы на срок до 30 суток. Сейчас за это предусмотрен штраф для граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 350 тыс. до 400 тыс. рублей.

Причины ужесточения

Законодательство не предусматривает административную ответственность в виде приостановления деятельности за нарушения правил пожарной безопасности за исключением нарушений, повлекших возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть. При этом КоАП РФ сейчас позволяет приостановить деятельность организации за повторное невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Но за нарушение требований пожарной безопасности, несущее потенциальную угрозу жизни и здоровью большого количества людей, на таких объектах, как торгово-развлекательные комплексы, такой вид административного наказания не предусмотрен.

Законопроект был подготовлен, чтобы предотвратить трагедии, аналогичные произошедшей в торговом комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове в марте 2018 года. Тогда из-за пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек.