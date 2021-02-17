Совфед ввел запрет на высадку из общественного транспорта детей-безбилетников

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд.

Необходимые изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, инициатива была внесена правительством.

Действующие положения устава допускали высадку лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и при этом их никто не сопровождал. Принятым законом закрепляется, что нельзя высаживать детей в возрасте до 16 лет, находящихся в транспорте без сопровождения взрослых.

Кроме того, поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Сейчас он регламентируется исключительно федеральными правилами. Теперь же регионам будет разрешено самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда. Согласно тексту, при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах одного субъекта РФ, порядок подтверждения оплаты проезда или права на льготный проезд регулируется нормативным правовым актом региона.

Кроме того, согласно закону, должностное лицо, уполномоченное на осуществление проверки подтверждения оплаты, вправе требовать у пассажира документ, удостоверяющий личность. "В действующем законодательстве не определены лица, уполномоченные проводить такие проверки, несмотря на то, что контролерам приходится проверять документы, удостоверяющие личность. В новой редакции федерального закона определяются лица, уполномоченные проводить такие проверки. Это представители перевозчика, а также должностные лица органов исполнительной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления, подведомственных учреждений", - пояснил ТАСС зампред профильного комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

Документом установлено: если пассажир не предъявил билет и решил покинуть транспорт, то оплата начисляется за проезд до ближайшей остановки с точки его отправления. Если определить место его посадки не удалось, то в расчет берется начальный пункт маршрута.