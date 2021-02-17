Гендиректора Москонцерта Александра Беленького похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Бывшего генерального директора Москонцерта, заслуженного работника культуры России Александра Беленького, который умер на 76-м году жизни 13 февраля, похоронили в среду на Троекуровском кладбище в Москве.

Церемония прощания с Беленьким прошла в зале Троекуровского кладбища на улице Рябиновой. На нее, кроме родных и друзей, пришли коллеги и артисты, в том числе композитор, народный артист России Игорь Крутой, исполнительница романсов, заслуженная артистка России Нина Шацкая, эстрадная певица, основатель и художественный руководитель вокального ансамбля "Русская песня" Надежда Бабкина, заслуженный артист России, композитор Аркадий Укупник, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Ефимов и другие. Всего - более 300 человек.

"Это так больно, когда уходят такие люди. Мы были знакомы более 40 лет. <...> Он любил творческих людей, всегда находил слова, чтобы поддержать и помочь", - сказала Бабкина на церемонии прощания.

Руководитель столичного департамента культуры отметил, что уход Беленького - большая потеря для всех. "Александр Григорьевич был крайне надежный, ответственный человек. Нам будет его не хватать не только как руководителя учреждения, но и человека", - сказал Кибовский.