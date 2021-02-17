В кабмине не одобрили депутатский законопроект об экотуризме в России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, раскрывающий понятие "экологический туризм" и включающий его в число приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности. Инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов от "Единой России" в июне прошлого года.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия есть у ТАСС).

Экотуризм предлагается определить как "туризм, связанный с посещением, сохранением и (или) изучением природных комплексов и объектов, естественных экологических систем, составляющих их элементов и происходящих в них процессов, объектов растительного и животного мира, а также их генетического фонда, объектов всемирного природного наследия, для которых введен режим особой охраны". Одновременно в закон "Об основах туристской деятельности" предлагается внести поправку, вносящую экотуризм в перечень приоритетных направлений госрегулирования туристской отрасли, таких как поддержка и развитие внутреннего туризма, въездного туризма, социального туризма, детского туризма, самодеятельного туризма.

Замечание правкомиссии касается того, что законопроектом не определены особенности регулирования экотуризма, в том числе на особо охраняемых природных территориях, не предусмотрены меры по созданию инфраструктуры экологического туризма и требования к ней. "Таким образом, принятие закона не обеспечит комплексное регулирование вопросов развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях", - говорится в документе.