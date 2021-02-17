Власти Коми введут новые меры поддержки детей войны

СЫКТЫВКАР, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство и Госсовет Республики Коми введут в этом году новые меры поддержки детей войны - внеочередные приемы в организациях социального обслуживания и на дому, компенсации на оплату коммунальных расходов. Финансироваться все будет из республиканского бюджета, сообщил в среду глава региона Владимир Уйба.

Закон будет рассмотрен на заседании местного парламента 18 февраля.

"Законопроектом закрепляются уже имеющиеся меры соцподдержки, а также вводятся новые. В числе действующих - право на внеочередное оказание медпомощи в больницах и поликлиниках региона, а также республиканская денежная выплата ко Дню Победы. Эта выплата производится в республике с 2016 года, в прошлом году ее размер был увеличен в три раза - с 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Что касается новых мер поддержки, которые начнут действовать после принятия закона, то дети войны получают право на внеочередной прием в организации социального обслуживания, внеочередное обслуживание на дому", - сообщил Уйба в видеообращении к жителям, оно размещено на официальных интернет-ресурсах региона.

Для детей войны устанавливается компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсация будет фиксированной и разной для северной и южной природно-климатических зон, пояснил руководитель республики. "Хочу отметить, что большинство детей войны уже получают меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг по иным основаниям - например, как ветераны труда. Новая льгота будет предоставляться как раз тем, кто на сегодняшний день ее не имеет. Средства на все эти мероприятия предусмотрены в республиканском бюджете", - отметил Уйба.

В Коми законодательно определено, что к детям войны относятся те, кто родился и проживал на территории СССР в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Всего в республике проживает 30 702 человека, относящиеся к этой категории. Когда принимали такой закон в апреле 2016 года, в Коми насчитывалось 55 тыс. детей войны.