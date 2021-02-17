Многодетные семьи Приамурья переселят из ветхого жилья в зоне БАМа к 2024 году

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Вопрос переселения многодетных семей Амурской области из аварийного и ветхого жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будет полностью решен к 2024 году. Средства на эти цели выделят власти субъекта из регионального бюджета, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов во время "Часа субъекта" в Совете Федерации.

"В 2020 году за счет областного бюджета начали переселение многодетных семей: 10 переселили в прошлом году, 20 в этом. К 2024 году полностью эту проблему закроем", - сказал Орлов.

Губернатор уточнил, что всего в регионе необходимо расселить 4,9 тыс. семей в зоне БАМа. Общая площадь аварийного фонда на 2021 год составляет 253 тыс. квадратных метров.

Ранее правительство Амурской области сообщило, что ветхое и аварийное жилье в районе БАМа в Амурской области полностью планируется расселить к 2027 году. На эти цели потребуется порядка 24 млрд рублей.

В зоне БАМа в Амурской области находятся шесть территорий, в которых действует программа расселения, это Тында и Тындинский район, Зея и Зейский район, Селемджинский и Мазановский районы. В 2020 году из аварийного жилья в новые квартиры переехали почти сто семей.

Байкало-Амурская магистраль - одна из крупнейших железных дорог в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Она проходит по территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Строительство магистрали началось в конце 1930-х годов, но основные работы были развернуты в 1974 году, когда Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль объявили всесоюзной ударной комсомольской строкой.