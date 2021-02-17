Путин создал комиссию по назначению и прекращению полномочий российских судей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин создал комиссию по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Соответствующий указ президента опубликован в среду на портале официальной информации.

"Постановляю преобразовать Комиссию при президенте РФ по вопросам рассмотрения кандидатур на должности судей федеральных судов в Комиссию при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий", - сказано в документе. Новый орган будет подготавливать рекомендации для назначения тех или иных кандидатур на должности судей и прекращения их полномочий.

Новая комиссия сможет готовить предложения главе о снятии судей с должности в случае совершения судьями поступка, порочащего их честь и достоинство. Также в указе о новой комиссии сказано, что в ее состав войдут в том числе председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, начальник управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров Максим Травников, заместитель министра внутренних дел РФ Михаил Ваничкин, генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев, председатель общественного совета при МВД Анатолий Кучерена и другие.