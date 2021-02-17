Россия ожидает от Хорватии официального обращения о закупке вакцины "Спутник V"

ЗАГРЕБ, 17 февраля. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Россия ожидает поступления от хорватской стороны официального обращения по вопросу возможности приобретения вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в Хорватии Андрей Нестеренко.

"Мы ожидаем от хорватской стороны упомянутого официального обращения на предмет поставок вакцины от новой коронавирусной инфекции", - подчеркнул глава российского диппредставительства.

По словам Нестеренко, у него состоялся разговор с министром здравоохранения Хорватии Вили Берошем, в ходе которого были обозначены намерения правительства республики рассмотреть вопрос о возможности приобретения у российской стороны вакцины "Спутник V" для ее использования на территории Хорватии. "Министр подчеркнул, что Хорватия принимает во внимание, что этот лекарственный препарат является эффективным для борьбы с коронавирусом и его намерены приобрести около 30 государств, среди которых есть и входящая в состав ЕС Венгрия, - обратил внимание посол РФ. - В ответ на это было отмечено, что для начала переговоров по данной проблеме необходимо учитывать ряд обстоятельств".

Руководитель российской дипмиссии, в частности, указал на то, что должно поступить официальное обращение от руководства Хорватии по вопросу возможности организации поставок вакцины в эту страну. "С учетом того, что Хорватия является государством, входящим в ЕС, должны соблюдаться определенные правила, установленные в ЕС на предмет приобретения иностранных медицинских препаратов, этим вопросом занимается Европейское агентство лекарственных средств, которое должно вынести свое решение применительно, в частности, к Хорватии", - уточнил Нестеренко.

При этом посол России в беседе с Берошем заметил, что конкретные переговоры по всем деталям поставок требуемого российского препарата должны проводиться хорватскими уполномоченными органами с официальными представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). "МИД [РФ] в этой ситуации не является прямым переговорщиком с хорватскими коллегами по данному сюжету, но готов оказывать всю необходимую помощь в налаживании такого рода переговоров", - заключил Нестеренко.