Россотрудничество будет использовать Clubhouse в работе с соотечественниками

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россотрудничество протестирует возможность работы с соотечественниками в голосовой соцсети Clubhouse, первое мероприятие с использованием этой платформы планируется провести в марте. Об этом рассказала в среду ТАСС пресс-секретарь агентства Надана Фридрихсон.

"Мы понимаем, что все-таки время голоса, подкастов окончательно наступило. Мы попробуем протестировать Clubhouse в рамках одного мероприятия, которое состоится в начале марта", - отметила она и уточнила, что мероприятие будет посвящено тематике СНГ.

По словам Фридрихсон, представительства агентства за рубежом уже апробировали возможности новой соцсети. "Я знаю, что наше представительство в Великобритании уже активно использует платформу и проводит на ней некоторые мероприятия", - добавила она.

Тем не менее пресс-секретарь Россотрудничества указала на ряд ограничений для работы в Clubhouse. Так, соцсеть пока не доступна для пользователей операционной системы Android. "Посмотрим, какое количество людей сможет к нам подключиться по техническим соображениям. И, исходя из этого, возможно, продолжим эту историю. Так или иначе всегда есть соотечественники или иностранцы, у которых есть [смартфоны] iPhone. Поэтому, может быть, хотя бы для них какие-то отдельные мероприятия будем проводить или дублировать туда", - заключила Фридрихсон.

Ранее глава Росмолодежи Александр Бугаев сообщил журналистам, что агентство намерено использовать Clubhouse для общения с молодежный аудиторией.

Clubhouse представляет собой новый тип соцсети, основанной на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.