Минздрав начал аттестацию уполномоченных производителей лекарств для применения в ЕАЭС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минздрав утвердил список лиц, аттестованных в качестве уполномоченных производителей лекарственных средств для медицинского применения государства - члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в среду в пресс-службе министерства.

"При вводе лекарственных средств в гражданский оборот на территории ЕАЭС уполномоченное лицо осуществляет подтверждение соответствия лекарственных средств требованиям, установленным при их регистрации, и гарантирует, что лекарственные средства произведены в соответствии с правилами надлежащей производственной практики ЕАЭС", - говорится в сообщении.

В Минздраве пояснили, что назначение уполномоченного лица в фармкомпании не только повышает ответственность производителя за качество продукции, но и является гарантией того, что каждый лекарственный препарат производится, хранится и реализуется в соответствии с установленными требованиями.

Рынок фармацевтики в рамках ЕАЭС начал работать в 2017 году. Как отметили в пресс-службе Минздрава, создание такого общего рынка подразумевает установление в Союзе единых требований для лекарственных препаратов, правил их регистрации и экспертизы. Лекарства, зарегистрированные по союзным правилам, получают право свободного обращения на территории всего союза. Первыми аттестованными в качестве уполномоченных лиц производителей лекарственных средств стали сотрудники НМИЦ им. В.А. Алмазова, ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм", ОАО "Фармстандарт-Лексредства" и ООО "КРКА-РУС", сообщили в министерстве.

"Утверждение списка аттестованных лиц является важным шагом в реализации принципов регулирования общего рынка лекарственных препаратов ЕАЭС, обеспечения их соответствия всем стандартам качества", - сказал первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко, слова которого приводит пресс-служба.