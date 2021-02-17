ВС РФ: нарушители ковид-ограничений освобождаются от ответственности в день их отмены

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Нарушители действующих в регионах ограничительных мер по коронавирусной инфекции, в том числе перчаточно-масочного режима, освобождаются от административной ответственности в день отмены таких ограничений. Об этом говорится в опубликованном в среду новом обзоре Верховного суда по вопросам судебной практики в условиях ограничительных мер.

"Отмена нормативного правового акта, принятого уполномоченным государственным органом субъекта РФ и содержащего обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности, или исключение из такого акта отдельных правовых норм, закрепляющих те или иные правила поведения, являются основанием для прекращения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном соответствующей частью ст. 20.61 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"), либо отмены <...> постановления о назначении административного наказания, если оно не было исполнено", - пояснил Верховный суд.

Статьей 20.61 КоАП РФ установлена административная ответственность за невыполнение обязательных правил, установленных региональными нормативно-правовыми актами при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Согласно ч. 2 ст. 1.7 КоАП РФ закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность либо иным образом улучшающий положение совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу. То есть, распространяется на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено. "Положения части 2 статьи 1.7 КоАП РФ должны подлежать учету при внесении изменений не только в данный кодекс и принимаемые в соответствии с ним законы субъектов РФ об административных правонарушениях, но и в законы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие правила и нормы, за нарушение которых предусмотрено наступление административной ответственности", - разъяснил Верховный суд.