Орден Красной Звезды вручат ростовскому ветерану спустя 76 лет после указа о награждении

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Фронтовик Андрей Чирец из Ростова-на-Дону будет награжден орденом Красной Звезды за мужество и героизм, проявленные при форсировании Одера в марте 1945 года. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"Ветеран Великой Отечественной войны Чирец Андрей Григорьевич из Ростова-на-Дону в торжественной обстановке будет награжден орденом Красной Звезды за мужество и героизм, проявленные при форсировании реки Одер в марте 1945 года. Заслуженная награда нашла своего обладателя спустя 76 лет после окончания Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Уроженец села Вичин в Белоруссии Чирец был призван на фронт Лунинецким райвоенкоматом, служил наводчиком станкового пулемета 1-й пулеметной роты 920-го стрелкового полка 247-й стрелковой дивизии. Под ураганным артиллерийско-минометным обстрелом противника он успешно форсировал реку Одер, сохранив в полной боевой готовности свой пулемет. При достижении западного берега реки прикрывал переправу, отражая контратаки противника.

Чирец был награжден орденом Красной Звезды приказом командира 247-й стрелковой дивизии № 024/н от 24 марта 1945 года. В бою был тяжело ранен в левую ногу, отправлен в госпиталь, но награду так и не получил. После войны проживал и работал в Херсоне, а с 2001 года - в Ростове-на-Дону.

Восстановить справедливость удалось благодаря работе сотрудников военного комиссариата Ростовской области и главного управления кадров Министерства обороны РФ, отметили в пресс-службе.