Депутаты и общественники Бурятии готовят законопроект об экологических тропах в России

УЛАН-УДЭ, 18 февраля. /ТАСС/. Депутаты Народного Хурала (парламента) Бурятии, правительство республики и общественники готовят проект закона об экологических тропах для развития внутреннего и въездного туризма в России. В дальнейшем законопроект будет внесен в Госдуму, сообщили ТАСС в пресс-службе заксобрания Бурятии.

"Создана рабочая группа по разработке проекта федерального закона об экологических тропах в Российской Федерации. В нее вошли в том числе представители четырех профильных министерств и республиканского агентства лесного хозяйства, эксперты-экологи, а также представители Иркутской области. Закон предлагается назвать "Об эколого-туристических тропах в Российской Федерации". Первый вариант документа планируется разработать к маю 2021 года. После одобрения парламентариями регионов Дальнего Востока он будет направлен от парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" в Госдуму", - сообщили в Народном Хурале.

В законопроекте тропы предлагается определять линейными объектами, как дороги, линии электропередачи. Планируется, что закон определит статус экотроп, их классификацию, закрепит понятийный аппарат. "Придание правового статуса экологическим тропам станет важным шагом в работе по их строительству в регионах, в том числе рядом с Байкалом, - сказал ТАСС руководитель ассоциации по развитию экотуризма в республике Бурятия "Большая Байкальская тропа - Бурятия" Андрей Сукнев. - Для развития туризма тропы нужно строить не только на особо охраняемых природных территориях, но и в обычной местности, рядом с достопримечательностями, памятниками природы, на исторических маршрутах".

Сукнев напомнил, что в Канаде протяженность Великой тропы - системы пешеходных, велосипедных дорог для туристов - составляет 24 тыс. км. В России тропы есть, но они локальные и их недостаточно. "Национальная сеть троп в России могла бы принести мультипликативный эффект. Это не только важно для сохранения природы, но и для экономики, это занятость для местного населения, то есть люди в селах могут строить тропы и содержать их, создавать туристическую инфраструктуру рядом", - сказал эксперт. В Бурятии эколог вместе с волонтерами, участниками своего проекта построил более 50 км экотроп, в том числе в горной местности в Окинском районе республики и рядом с озером Байкал.

В 2020 году вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам предложил включить туризм в перечень нацпроектов. По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, нацпроект позволит создать в России курорты мирового уровня, а также сделать Россию интересной, комфортной, удобной для путешествий не только для россиян, но и иностранных туристов.