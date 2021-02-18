Замгенпрокурора заявил о низких темпах ликвидации последствий циклона на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, прибыв в четверг с рабочей поездкой на Сахалин, неудовлетворительно оценил процесс устранения последствий снежного циклона на территории региона. По его мнению, темпы работы недостаточные. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

"Анализ [со стороны Демешина] хода реализуемых мероприятий по ликвидации последствий природной стихии, в том числе по восстановлению систем жизнеобеспечения населения на объектах жилищно-коммунального хозяйства, расчистке территорий населенных пунктов в регионе, показал недостаточные темпы проводимой работы", - сказали в пресс-службе.

По информации областной прокуратуры, Демешин объявил предостережения министру жилищно-коммунального хозяйства региона и генеральному директору энергокомпании "Сахалинэнерго". Исполнение мер прокурорского реагирования поставлено на особый контроль.

В областном правительстве журналистам уточнили, что первоочередной задачей является восстановление энергоснабжения. Без электричества из-за циклона остаются жители пяти сел Тымовского района (центральная часть Сахалина): Славы, Адо-Тымово, Красная Тымь, Иркир, Чир-Унвд. Частично обесточен райцентр. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки устранить проблему. Ремонтные работы осложняются тем, что дороги заметены, проезд к некоторым населенным пунктам отсутствует. В Тымовский район направили дополнительные бригады энергетиков. В сопровождении спасателей и тяжелой техники они смогут добраться до мест повреждений и устранить аварии.

В регионе третьи сутки бушует мощный циклон с метелями и сильным ветром, но сейчас уже начинает ослабевать. Школьники не ходили на занятия. Нарушена работа почти всех видов транспорта. Повсеместно в регионе созданы пункты обогрева. Сугробы на частных территориях выше окон первых этажей, на дорогах огромные пробки, на Курилах (Сахалинская область) в результате сильных порывов ветра частично сорвало профнастил кровли средней общеобразовательной школы. Всего во время циклона сбои с электричеством произошли в 22 населенных пунктах. Под отключение электроэнергии попали 7 637 человек. В большинстве городов и сел электроснабжение было оперативно восстановлено.