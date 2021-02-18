Новый морозный рекорд этой зимы зафиксирован в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали в Санкт-Петербурге самую низкую температуру воздуха с начала нынешней зимы – 24,5 градуса. До этого дня наиболее морозным было 15 февраля с минимальной температурой –21,9 градуса.

"Утром 18 февраля на центральной станции города столбик термометра опустился до –24,5 градуса, повторив наиболее низкое значение пятилетней давности. 8 января 2016 года в Санкт-Петербурге также было -24,5 градуса", - сообщил ТАСС главный синоптик города Александр Колесов.

По приведенным им данным, в последний раз температура воздуха в центре города опускалась ниже –25 градусов ровно десять лет назад. "В середине февраля 2011 года в Санкт-Петербурге наблюдался продолжительный холодный период с температурами от –20 до –27 градусов, а 19 февраля 2011 года температура в центре города в последний раз понижалась до –25,2 градуса", - рассказал синоптик.

В четверг в городе преимущественно без осадков, в прибрежных районах изморозь. Температура воздуха днем составит до –15 градусов. На дорогах гололедица.