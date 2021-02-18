В Калининграде в День защитника Отечества произведут салют из пушек времен войны

КАЛИНИНГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Праздничный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля, в Калининграде дадут из пушек времен Великой Отечественной войны, принимавших участие в штурме Кенигсберга в начале апреля 1945 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Балтийского флота.

"Праздничный артиллерийский салют 23 февраля будет произведен из орудий ЗИС-3, выпущенных в 1943 году. Пушки, стоящие на вооружении мотострелкового полка, участвовали в штурме Кенигсберга (ныне Калининград). На некоторых из них имеются следы от осколков той войны", - рассказали в пресс-службе, отметив, что орудия до сих пор в строю и в мирное время в праздничные даты они осуществляют звуковое сопровождение салютов благодаря характерному отрывистому звуку, издаваемому при выстреле.

По информации пресс-службы, военнослужащие гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелкового полка армейского корпуса флота приступили к проведению тренировок салюта без стрельбы из артиллерийских орудий и фейерверочных установок.

Праздничный салют в Калининграде 23 февраля будет произведен из трех 105-миллиметровых и 125-миллиметровых фейерверочных установок и трех 76-миллиметровых пушек ЗИС-3 в парке Победы у мемориала 1 200 воинам-гвардейцам. По традиции в 21:00 будут даны 30 артиллерийских залпов.