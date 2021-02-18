Цену проезда в общественном транспорте Тулы повысили впервые за шесть лет

ТУЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Стоимость проезда в общественном транспорте Тулы впервые с 2015 года увеличили с 20 до 25 рублей, что составляет 25%. Новый тариф вступит в силу с 1 марта и является минимально возможным для сохранения работоспособности компаний-перевозчиков, сообщили в четверг на брифинге в пресс-центре правительства Тульской области.

"Согласно новой схеме оплаты, стоимость проезда на городских маршрутах составит 19 рублей при оплате по карте "Тройка", а при оплате банковской картой - 21 рубль. Именно на безналичную оплату мы сегодня делаем акцент, поскольку это один из наиболее удобных, безопасных способов оплаты и, естественно, дает нам возможность для контроля работы пассажирского транспорта. Стоимость оплаты при оплате наличными денежными средствами составит 25 рублей", - сказал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

По словам министра транспорта Тульской области Родиона Дудника, новые расценки начнут действовать с 1 марта, тариф на проезд в регионе не менялся на протяжении шести лет. За это время, горюче-смазочные материалы и запчасти подорожали более чем на 36%, более чем на 82% возросла себестоимость пассажирских перевозок - с 20,98 рублей до 38,24 рублей за одну поездку. "Тариф на проезд в общественном транспорте на территории Тульской области в последний раз устанавливался в январе 2015 года, то есть более шести лет назад, за это время многие регионы уже несколько раз значительно повысили стоимость проезда. При этом мы выступаем против значительного повышения стоимости проезда для граждан, поэтому были установлены максимально низкие значения, необходимые для сохранения работоспособности отрасли", - отметил Дудник.

Также власти региона снизили стоимость безлимитного месячного проездного билета на городских маршрутах с 1,5 тыс. рублей до 1 тыс. рублей. На межмуниципальных маршрутах стоимость проезда будет варьироваться по тарифным зонам от 2,4 рублей до 2,8 рублей за километр в зависимости от протяженности пути следования, добавил Дудник.

В транспортной отрасли Тульской области работает более 4 тыс. человек, действует 389 межмуниципальных и 132 городских маршрутов, которые обслуживают 2,2 тыс. единиц транспорта, на 1,3 тыс. из них есть оборудование для безналичного расчета. Ежедневно общественным транспортом в регионе пользуются свыше 100 тыс. человек.