Около 90 тыс. человек посетили Третьяковскую галерею за три недели после открытия

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Порядка 90 тыс. человек посетили Государственную Третьяковскую галерею ровно за три недели со дня открытия музея для публики. Об этом сообщила в четверг генеральный директор музея Зельфира Трегулова на пресс-конференции в ТАСС.

"Крайняя востребованность музеев подтверждается тем, как зрители возвращаются к нам в наши экспозиционные выставочные залы. За первые три недели, ровно 21 день работы музея, к нам пришло около 90 тыс. человек", - сказала Трегулова.

Глава Третьяковки подчеркнула, что это очень много с учетом того, что это январь и февраль. "И мы видим по лицам наших зрителей, насколько для них важен приход в музей, насколько важно возвращение к общению с оригиналом", - заметила она.

Московским музеям было запрещено принимать посетителей с 13 ноября 2020 года по 21 января 2021 года в связи с эпидемиологической ситуацией в столице на фоне пандемии коронавируса.