Митрополит Загребско-Люблянский Порфирий избран новым патриархом СПЦ

БЕЛГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Митрополит Загребско-Люблянский Порфирий (Перич) избран новым патриархом Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом сообщил в четверг представитель Архиерейского собора журналистам у храма св. Саввы в Белграде.

Патриарх был определен по жребию, который вытащил после особой молитвы монах архимандрит Матей Ристанович из монастыря Сисоевичи. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в СПЦ, во второй тур выборов патриарха голосованием церковных иерархов были избраны три кандидата: епископ Бачский Ириней (Булович), митрополит Загребско-Люблянский Порфирий (Перич) и епископ Баня-Лукский Ефрем (Милутинович).

Новый патриарх Порфирий родился в городе Бечей (Сербия) в 1961 году, окончил гимназию в городе Нови-Сад. В 1985 году принял монашеский постриг от своего духовного отца - иеромонаха Иринея (Буловича). Ныне епископ Бачский, один из кандидатов в патриархи. В 1986 году окончил богословский факультет Белградского университета, затем до 1990 года учился в Афинах в аспирантуре.

В 1999 году хиротонисан в епископа Егерского, викария Бачской епархии. В 2004 году защитил докторскую диссертацию на богословском факультете Афинского университета. С 2014 года возглавлял Загребско-Люблянскую митрополию. Специалист по современной деятельности деструктивных сект.

В выборах 46-го патриарха СПЦ участвовали 36 епископов и митрополитов. Патриарх избирался "апостольским жребием": сначала представители высшего духовенства выбрали трех кандидатов, затем по жребию из их числа был выбран новый патриарх.

Выборы, согласно церковным канонам, прошли через три месяца после смерти предыдущего главы СПЦ - патриарха Иринея, который умер от осложнений коронавирусной инфекции 20 ноября 2020 года. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе СПЦ, выборы патриарха проходили в крипте недавно достроенного главного сербского собора - храма св. Саввы - с соблюдением всех эпидемических требований и мер безопасности.