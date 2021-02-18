В Курганской области с 1 марта начнут бесплатно выдавать материалы желающим построить дома

ТАСС, 18 февраля. Курганские власти с 1 марта начнут бесплатно выдавать материалы для строительства домов площадью до 80 кв. м, так назывемые домокомплекты смогут получить молодые, многодетные или неполные семьи, педагоги, врачи, работники агропромышленного комплекса, семьи бюджетников, переезжающие в регион предприниматели, рабочие и другие категории нуждающихся в жилье. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона со ссылкой на гендиректора Курганской ипотечно-жилищной корпорации (КИЖК) Илью Васильева.

Ранее в регионе действовала программа, позволяющая предоставлять жителям домокомплекты, но не бесплатно, а по льготной цене. И действвала она по отношению к ограниченной категории граждан - многодетным семьям и погорельцам.

"С 1 марта правительство Курганской области вводит новую меру поддержки для тех, кто хочет построить собственный жилой дом. Местные жители и те, кто приедут в область из других регионов, смогут получить бесплатный домокомплект площадью до 80 квадратных метров. <...> Домокомлекты будут изготавливаться из оцилиндрованного бревна, профилированного или обычного бруса. Важное отличие новой программы от той, что действовала ранее, заключается в том, что субсидию из областного бюджета через КИЖК получат производители домокомплектов, а участникам программы они будут предоставляться на бесплатной основе", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы воспользоваться такой мерой поддержки, у человека должен быть в собственности или в аренде участок земли, на котором в течение месяца нужно будет сделать фундамент под выбранный проект домокомлекта. Кроме того, у участника проекта на банковском счете должно быть не менее 100 тыс. рублей. Дом нужно построить в течение 12 месяцев после предоставления домокоплекта, зарегистрировать права собственности на него. При этом под действие программы попадают все населенные пункты Курганской области кроме территорий садоводческих или дачных кооперативов.

"Размер домокомплекта выбран на основе отзывов от граждан. В начале 2021 года Вадим Шумков провел опрос на своей странице в соцсети Instagram, уделив особое внимание тому, какой площади домокомлекты предпочли бы получить люди. Большинство участников опроса проголосовали за площадь до 80 кв. м", - пояснили в правительстве.

Кто получит материалы

Получателем домокомплекта могут стать проживающие на территории области жители, относящиеся к одной из категорий: семьи, в которых возраст обоих супругов на дату подачи заявления не превышает 60 лет, неполные семьи, состоящие из одного родителя возрастом не более 60 лет и одного и более детей, многодетные семьи, медицинские и педагогические работники организаций государственной системы здравоохранения и образования на территории региона, семьи, в которых один или оба супруга являются работниками бюджетных организаций. Также участниками программы могут стать сотрудники управления МВД по области, работники агропромышленного комплекса региона и члены казачьих обществ. "Еще одна категория участников - граждане, желающие переселиться в Курганскую область, работающие по трудовому договору или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность на территории региона. А также участники областной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом", - добавили в пресс-службе.