Роскомнадзор предложил создать список причастных к нарушениям прав россиян онлайн-ресурсов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор предлагает создать перечень владельцев интернет-ресурсов, причастных к нарушениям прав и свобод человека, в том числе к нарушениям свободы массовой информации. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с проектом, владельцев интернет-ресурсов будут включать в перечень на основании соответствующего решения генерального прокурорами либо его заместителя о признании его причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека.

Запись в перечне включает в себя сведения о владельце ресурса, адрес его электронной почты, доменное имя и интернет-адрес ресурса, сведения о провайдере, страницу ресурса, указанного в решении, а также реквизиты, дату и время получения решения. Кроме того, в перечне указываются сведения о взаимодействии Роскомнадзора с владельцем либо провайдером ресурса по вопросу ограничения доступа к ресурсу. Запись также должна будет содержать сведения об информировании генерального прокурора об устранении ограничения распространения сведений, нарушающих права граждан РФ.

Проект подразумевает публикацию ведомством внесенных в перечень сведений в открытом доступе в течение трех дней с момента их внесения.

Закон о нарушениях прав россиян в Сети

17 февраля Совет Федерации одобрил поправки в КоАП РФ, которые предусматривают штрафы за нарушение прав граждан России в интернете, включая цензуру российских СМИ и информации граждан интернет-площадками. Согласно вносимым в КоАП поправкам, игнорирование владельцами сайтов и других ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридических лиц - от 600 тыс. до 1 миллиона рублей.

Повторный отказ выполнить требования властей повлечет более высокие штрафы: для граждан - в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Документ вводит статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. После присвоения такого статуса нарушителю выносится соответствующее предупреждение. При неисполнении требования прекратить нарушения может вводиться ограничение доступа к интернет-ресурсу.