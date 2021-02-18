В России завершились исследования вакцины "Эпиваккорона" среди лиц старше 65 лет

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Клинические исследования вакцины против нового коронавируса "Эпиваккорона" среди лиц старше 65 лет завершены. Разрешение использовать ее для вакцинации пожилых людей ожидается в ближайшее время, сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы ждем этого [разрешения вакцинировать лиц старше 65 лет] буквально со дня на день <...>. Исследования завершены, и документы все должным образом переданы", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент Владимир Путин 14 октября объявил, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Минздрав 16 ноября выдал "Вектору" разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцев старше 18 лет.