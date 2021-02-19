Pfizer и BioNTech приступили к фазе 2/3 испытаний вакцины от COVID-19 среди беременных

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Американская компания Pfizer, которая совместно с германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса, объявила о начале фазы 2/3 клинических испытаний безопасности и эффективности препарата среди беременных женщин. Об этом говорится в пресс-релизе Pfizer, опубликованном в четверг на ее сайте .

По информации компании, в клинических испытаниях принимают участие порядка 4 тыс. беременных женщин старше 18 лет. Их срок беременности варьируется от 24 до 34 недель. Целью исследования является оценка безопасности, переносимости и иммуногенности двух доз вакцины или плацебо, вводимых с интервалом в 21 день. Эксперты, как указывается в пресс-релизе, будут наблюдать за состоянием участниц на протяжении 7-10 месяцев.

Вместе с тем специалисты проведут оценку безопасности препарата для будущего малыша, а также изучат возможность передачи антител от матери к ребенку. Младенцы будут находиться под наблюдением примерно до шестимесячного возраста. Более того, как уточнили в компании, после рождения ребенка те участницы, которые получали плацебо, смогут сделать прививку.

"Мы гордимся тем, что начали данное исследование на беременных женщинах, и продолжаем собирать доказательства безопасности и эффективности [препарата], чтобы в дальнейшем использовать его среди этой важной группы населения", - отметил представитель компании Pfizer Уильям Грубер. "У беременных женщин имеется повышенный риск осложнений и развития тяжелой формы COVID-19, поэтому очень важно, чтобы мы разработали вакцину, которая была бы безопасной и эффективной для этой группы населения", - добавил он.

Pfizer и BioNTech также сообщили, что намерены начать дополнительные исследования эффективности вакцины среди детей в возрасте от 5 до 11 лет в течение следующих нескольких месяцев, а также среди детей младше 5 лет в конце 2021 года. Данные о безопасности и эффективности препарата среди лиц в возрасте от 12 до 15 лет планируется направить в соответствующие регулирующие органы во втором квартале 2021 года. Кроме того, компании планируют провести исследования для дальнейшей оценки безопасности вакцины среди людей с ослабленной иммунной системой.