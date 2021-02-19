На подъезде к Крымскому мосту скопилось 80 авто

ТАСС, 19 февраля. Пункт обогрева развернут в районе станицы Тамань для автомобилистов из-за ограничения движения по Крымскому мосту, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В настоящее время на подъезде к Крымскому мосту находится около 80 автомобилей. На 130-м км автодороги А-290 в районе станицы Тамань развернут мобильный пункт обогрева", - сказали в ведомстве. В случае необходимости оказания помощи водителям грузовиков подготовлена тяжелая техника. В главке МЧС по Краснодарскому краю развернут оперативный штаб.

Ранее в пятницу автомобильное движение по Крымскому мосту было приостановлено из-за непогоды. В районе Керченского пролива прошел сильный снегопад, на мосту сильный боковой ветер и плохая видимость. Позже сообщалось, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив возобновлено по направлению из Крыма на Кубань.

Крымский мост - самый большой мост в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России.